Aprehenden a dos brasileños con antecedentes por narcotráfico; uno es del PCC

En el marco de un operativo coordinado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), se logró la aprehensión de dos ciudadanos brasileños con antecedentes penales en su país de origen por delitos relacionados al narcotráfico. Ambos casos se dieron en distintos operativos realizados en el departamento de Santa Cruz.

El primer aprehendido fue Jorge Elías Carvalho, detenido el pasado 22 de agosto, durante un tercer allanamiento ejecutado por efectivos antidrogas. Según informó el director nacional de la Felcn, Ángel Morales, Carvalho fue encontrado en posesión de armas de fuego y una considerable suma de dinero en dólares y bolivianos.

“Existe un mandamiento de aprehensión por 90 días y tendría 23 años de condena por cuestiones relacionadas al narcotráfico en Corumbá, Brasil”, señaló Morales, confirmando la peligrosidad del sujeto.

El segundo caso se registró en la zona del Urubó, donde agentes de la FELCN ingresaron a un condominio y aprehendieron a Alex Heleno Da Silva, quien sería miembro del Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil.

“La información fue corroborada por las autoridades del vecino país, donde se estableció que el ciudadano tiene una condena de más de ocho años en São Paulo”, detalló Morales. Da Silva fue presentado ante un juez en audiencia de medidas cautelares, quien determinó 45 días de detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras se resuelve su situación jurídica.

Mira la programación en Red Uno Play