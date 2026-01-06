Venezolanos expresan incertidumbre y miedo tras captura de Maduro

En una entrevista en exclusiva, Delvalle Canelón, presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela y exfiscal venezolano y exiliado político, Zair Mundaray, indicaron en Que No Me Pierda (QNMP) que existe mucha incertidumbre y miedo en el pueblo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

“El acceso a internet ha sido restringido para impedir que la información sobre la crisis se difunda entre los habitantes”, indicó la periodista.

Así mismo, relató que en las calles se han registrado enfrentamientos entre policías armados y colectivos, aumentando el pánico en la sociedad civil.

“El New York Times dijo que fueron más de 80 y en Cuba se dice que fueron 32 cubanos fallecidos”, puntualizó.

La periodista venezolana indicó que la juramentación de Delcy Rodríguez se produjo "bajo un silencio oficial que alimenta las sospechas de traición y negociación interna". Mientras el poder se reorganiza, el ciudadano común enfrenta un control social férreo que castiga cualquier falta de apoyo al Estado.

Por su parte, Zair Mundaray, abogado, exfiscal venezolano y exiliado político, advierte que el derecho a la libertad personal está suspendido con el reciente estado de conmoción y el decreto aprobado en el país caribeño, permitiendo operativos policiales arbitrarios en los barrios.

“El miedo domina el ánimo social debido a la falta de una vocería oficial que explique el destino real del país. La incertidumbre crece ante un gobierno que ahora se dice ‘de paz’ mientras la represión interna continúa vigente”, manifestó Mundaray.

