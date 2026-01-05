TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Imágenes sensibles! Dos trabajadores mueren tras accidente con maquinaria industrial

El hecho ocurrió en una planta industrial de Nuevo León. La Fiscalía investiga posibles fallas en los protocolos de seguridad. 

Silvia Sanchez

05/01/2026 13:54

Fue auxiliado por compañeros y trasladado en una ambulancia a un IMSS.
México

Un trágico accidente laboral se registró en una planta industrial ubicada en la zona de El Lechugal, en el estado de Nuevo León, México, donde dos trabajadores perdieron la vida tras quedar atrapados por una máquina de gran porte, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Las víctimas, de aproximadamente 25 y 45 años, se encontraban realizando sus labores habituales cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho activó de inmediato los protocolos de emergencia dentro de la planta y motivó la intervención de las autoridades.

 

 

 

La Fiscalía abrió una investigación para establecer las causas del accidente, con el objetivo de determinar si existieron fallas en los sistemas de seguridad, deficiencias en el mantenimiento del equipo o negligencia en los procedimientos operativos.

Peritos especializados realizaron el levantamiento de información técnica en el lugar y tomaron declaraciones al personal de la empresa como parte de las diligencias iniciales.

El caso generó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su indignación, especialmente luego de que circulara la versión —aún no confirmada oficialmente— de un presunto despido del trabajador que habría grabado el hecho.

Este dato provocó críticas y reavivó el debate sobre las condiciones laborales, la responsabilidad empresarial y la protección de los trabajadores en entornos industriales de alto riesgo.

 

 

