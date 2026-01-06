“Actuó por temor”: abogado explica la polémica salida de Franklin Flores de su arresto domiciliario

El abogado del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, reveló los motivos por los que su defendido rompió la detención domiciliaria que debía cumplir, señalando que actuó por temor a represalias contra su vida y la de su familia.

Marcelo Zurita, abogado de Flores, explicó que la decisión no fue planificada ni calculada, sino producto del miedo.

“Él refirió que tenía bastante temor por su vida y la de su familia, y por eso decidió alejarse del lugar donde cumplía la detención domiciliaria. Evidentemente actuó de forma espontánea, sin pensar en las consecuencias legales”, manifestó.

Más procesos y posibles audiencias

Zurita indicó además que Flores aún debe prestar declaraciones en otros procesos penales que se encuentran en curso y no descartó que sea sometido a nuevas audiencias de medidas cautelares.

“Cuando el Ministerio Público activa un proceso penal y convoca a una declaración informativa, queda abierta la posibilidad de una imputación formal. En la mayoría de los casos, eso deriva en una solicitud de medidas cautelares y una audiencia”, explicó el jurista.

Denuncias por daño económico

El abogado también se refirió a las acusaciones sobre un presunto daño económico superior a 6 millones de bolivianos, vinculado a la compra de harina durante la gestión de Flores en EMAPA.

Zurita afirmó que en la etapa preparatoria —iniciada el pasado sábado y con una duración estimada de seis meses— se presentarán descargos para demostrar que no existió daño económico al Estado.

“En el procedimiento de compra de harina no se realizaban pagos antes ni durante la comercialización del producto, sino una vez vendido todo el stock. Por lo tanto, no hubo daño económico”, sostuvo.

Detención preventiva en San Pedro

Pese a los argumentos de la defensa, la Justicia determinó que Franklin Flores cumpla cinco meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, por uno de los siete procesos penales que enfrenta por presunta corrupción.

Durante la audiencia, se estableció que existen suficientes elementos de probabilidad de autoría en los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, vinculados a la construcción de la planta industrializadora de papa en El Alto.

La Fiscalía también sustentó la existencia de riesgo de fuga y peligro de obstaculización, argumentos que fueron clave para la determinación de la detención preventiva.

Mira la programación en Red Uno Play