Ximena Galarza asume como directora de Comunicación y dice que medios dejarán de ser “instrumentos de propaganda”

Mónica Ximena Galarza fue posesionada este viernes en el cargo de directora general de Comunicación Estratégica del Estado. En su primer mensaje, afirmó que asume la responsabilidad con el compromiso de “comunicar con la verdad” y trabajar con ética.

La designación fue otorgada por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien señaló que este nombramiento está orientado a fortalecer el servicio al ciudadano y modernizar los medios públicos para responder a las demandas de los bolivianos.

Galarza explicó que su labor estará enfocada en construir una comunicación que fortalezca la confianza entre el Estado y la ciudadanía. Su trabajo, dijo, se basará en cuatro pilares: comunicación transparente, relacionamiento constructivo con los medios, modernización de la comunicación pública y fortalecimiento de los medios estatales al servicio de la población.

Respecto a estos medios, aseguró que dejarán de ser instrumentos de propaganda para convertirse en patrimonio de los bolivianos y espacios dedicados a la educación, la cultura y la información responsable.

“Creo que Bolivia necesita instituciones que comuniquen sin miedo, funcionarios que asuman responsabilidad en tiempos difíciles y equipos que trabajen con vocación pública”, manifestó Galarza.

En el acto también se designaron a Thania Jacqueline Sandoval, como directora de la Unidad de Coordinación Interministerial y Relación con los Medios de Comunicación, a Tito Rafael Carriquíriborde, director de la Unidad de Campañas y Comunicación Institucional y a Yery Guiteras, como jefe de la Unidad de Medios Públicos.

Mira la programación en Red Uno Play