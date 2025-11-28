Searpi alerta: Frente frío llegará a Santa Cruz con lluvias y posible crecida de ríos

El Servicio de encauzamiento de aguas y Regularización del Rio Piraí (Searpi) emitió una alerta sobre la llegada de un frente frío a Santa Cruz el próximo martes 2 de diciembre, acompañado de lluvias que podrían alcanzar hasta 20 milímetros y generar crecidas en los ríos Ichilo, Grande, Piraí y Yapacaní.

Según José Antonio Rivero Vaca, director ejecutivo de Searpi, “para el 2 de diciembre, amanecería ingresando un frente frío desde el sur con precipitaciones. A medida que nos acercamos a la fecha, los pronósticos se irán acentuando y se podrá precisar con mayor exactitud la intensidad y distribución de la lluvia”.

Aunque actualmente los niveles de los ríos se mantienen normales, los suelos ya están saturados por lluvias constantes en días previos, lo que aumenta la probabilidad de crecidas y desbordes en distintos sectores de las cuencas altas. Los ríos más afectados serían el Piraí, Grande, Ichilo y Yapacaní.

Rivero Vaca señaló que “es posible que haya algún tipo de decrecida en los niveles del río que genere riesgos en diferentes lugares”, e instó a la población a mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias.

