¡Confirmado! Santa Cruz será sede de la final de la Copa Sudamericana 2027

El Consejo de la Conmebol definió, este viernes, las sedes para las próximas Finales de la Sudamericana, con una noticia que genera gran expectativa en Bolivia: Santa Cruz de la Sierra fue designada como anfitriona de la definición del torneo en 2027.

Esta confirmación llega después de una situación previa compleja. La capital cruceña estaba originalmente prevista para albergar la Final de la Conmebol Sudamericana 2025. Sin embargo, la sede tuvo que ser reubicada debido a que el estadio propuesto no cumplía con los requerimientos de infraestructura y tiempos de adecuación necesarios para un evento de esta magnitud.

La designación de Santa Cruz para 2027 no solo es una reivindicación, sino que también representa el compromiso de la ciudad y las autoridades locales para garantizar que las instalaciones estén listas a tiempo para recibir la "Gran Conquista".

"En 2027, la definición se trasladará a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que también vivirá por primera vez el duelo final del torneo, marcando un hito para el fútbol boliviano y para toda la región", detalla el comunicado oficial de la Conmebol, que también confirmó a Barranquilla (Colombia) como sede de la final de 2026.

La realización de una final continental de tal magnitud en Bolivia abrirá las puertas a una fiesta de aficionados única y un aumento significativo en la visibilidad del fútbol boliviano. La ciudad oriental tiene ahora dos años completos para prepararse y convertir la final de la Conmebol Sudamericana 2027 en un éxito rotundo.

Mira la programación en Red Uno Play