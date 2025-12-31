TEMAS DE HOY:
Comunidad

Poca demanda y salidas hasta las 21:30 en la Terminal Bimodal este 31 de diciembre

El último bus partirá a las 21:30 mientras varios operadores ya suspendieron la venta de pasajes en Santa Cruz.

Ximena Rodriguez

31/12/2025 19:25

Santa Cruz

Escuchar esta nota

A pocas horas de recibir el 2026, la Terminal Bimodal de Santa Cruz presenta una inusual baja afluencia de pasajeros y el cierre prematuro de varios puestos de venta. El flujo concluirá oficialmente a las 21:30 con las últimas salidas interprovinciales e interdepartamentales, obligando a muchos viajeros a pasar la medianoche en plena carretera.

La demanda se mantiene concentrada en destinos como Cochabamba, donde los usuarios reportan que los pasajes oscilan entre los Bs. 90 y Bs. 120. "Voy a viajar a Cochabamba, pero los pasajes están caros", lamentó una de las pasajeras que aguarda en los asientos de espera.

 

 

