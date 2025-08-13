Un terrible hecho se suscitó este miércoles en horas de la madrugada en el barrio Petrolero Norte, calle Palitos de Santa Cruz, donde tres personas habrían sido presuntamente asesinadas.

Personal policial de la Unidad de Criminalística, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), llegó al lugar. Las personas fallecidas se encontraban al interior de un domicilio.

Los efectivos policiales llegaron al lugar portando armas de grueso calibre. Preliminarmente se conoce por un testigo, que estas personas fueron asesinadas.

“Vimos que los efectivos policiales ya estaban en el lugar, hay una sospecha que dentro de la casa hay tres personas que habían desaparecido y fueron asesinadas, ya estaba la denuncia”, afirmó uno de los testigos y vecino del lugar.

Se espera que las autoridades policiales brinden un informe detallado respecto al hecho.

