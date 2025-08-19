Revelan la autopsia del bebé hallado muerto y arrastrado por un perro en Oruro

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, reveló este martes los resultados de la autopsia realizada al bebé de 24 horas de nacido, y que fue hallado muerto arrastrado por un perro en Oruro.

“Se realizó la autopsia y se pudo verificar que el bebé fue alimentado por la madre y posteriormente fue estrangulado y botado en un basurero”, manifestó Morales.

El fiscal señaló que, estos aspectos llaman la atención por la crueldad con la que actuaron en contra de un bebé recién nacido. Las autoridades trabajan en realizar el perfil psicológico de los progenitores, quienes habrían cometido el delito de infanticidio.

Así mismo, se aperturó la investigación y se verifican cámaras de seguridad, para poder dar con el paradero de los progenitores quienes habrían quitado la vida al menor.

“En este caso el Ministerio Público se compromete a dar con los autores del hecho, donde se tiene una penalidad de 30 años de presidio sin derecho a indulto, por el acto inhumano que han realizado”, afirmó Morales.

También se buscará testimonios de algunos vecinos, y de personas que habrían podido ver quienes fueron las personas que abandonaron al bebé y se sacó el ADN del menor a efectos de poder realizar la prueba a todos los sospechosos para dar con el padre y madre.

