Investigan crimen de un hombre hallado con múltiples puñaladas cerca de la Laguna Alalay

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba se encuentra investigando el brutal asesinato de un hombre de 36 años, cuyo cuerpo fue descubierto la noche de este jueves en las cercanías de la Laguna Alalay. La escena del crimen sugiere un ataque de extrema violencia.

El cuerpo fue hallado en posición decúbito dorsal (boca arriba) sobre el piso de tierra, dentro de una cancha de fútbol en la zona.

El director de la Felcc de Cochabamba, Vanderley Flores, informó los resultados preliminares del examen físico externo, detallando la brutalidad con la que fue atacada la víctima:

18 heridas punzocortantes en todo el cuerpo.

9 heridas penetrantes en la región del tórax (lado izquierdo del pecho).

4 heridas punzocortantes en la región de la sien derecha.

5 heridas de corte en la región del cuello, incluyendo una penetrante.

Entre los indicios colectados en el lugar, se encontró un cuchillo de cocina con mango de madera cerca del cuerpo. Dentro de la mochila oscura de la víctima se hallaron dos Biblias y una libreta de servicio militar. La Policía presume que el móvil principal del crimen fue el robo.

Búsqueda de familiares

Las autoridades han emitido una alerta y se han comunicado con los vecinos de Villa Cosmos, con el fin de localizar a los familiares del fallecido. Se ha solicitado a cualquier persona que pueda reconocer a la víctima o que tenga información relevante, que se constituya a la Dirección Departamental de la Felcc, División Homicidios, para iniciar las actuaciones preliminares y esclarecer este violento suceso.

Mira la programación en Red Uno Play