¡Terrible! Mujer es aprehendida tras apuñalar cinco veces a su concubino en La Paz

El subcomandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, informó este viernes sobre un violento hecho registrado al interior de un domicilio, donde una mujer de 30 años apuñaló en cinco veces a su concubino de 54 años durante una discusión bajo efectos del alcohol.

De acuerdo con el reporte policial, la pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas cuando la conversación subió de tono y derivó en una confrontación. En ese momento, la mujer tomó un arma blanca y atacó a su pareja.

“Es una pareja de concubinos de 30 y 54 años de edad, quienes, como consecuencia del consumo del alcohol y como consecuencia de una discusión que tuvieran entre ellos al interior de su domicilio, es que la mujer reacciona propinando heridas punzocortantes en la integridad del varón. Como consecuencia de esto se tienen aproximadamente cinco heridas punzocortantes. La víctima de este hecho ha sido trasladada al Hospital del Tórax, donde ha recibido la atención médica correspondiente”, informó el coronel Paz.

El diagnóstico preliminar señala que el hombre se encuentra estable, aunque presenta lesiones a nivel de los pulmones, por lo que continúa internado bajo observación médica.

La agresora fue aprehendida en el mismo lugar del hecho y posteriormente trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), donde enfrenta una investigación por el delito de tentativa de homicidio.

La Policía, anunció que ampliará las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y determinar si existían antecedentes de violencia previa en la pareja.

