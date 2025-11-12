Enfrentamiento por límites y concesión minera deja dos fallecidos y varios heridos en Cochabamba

Un violento enfrentamiento ocurrido este martes en el departamento de Cochabamba, por la disputa de un predio con una concesión minera, dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos ocho heridos por arma de fuego. El conflicto territorial involucra a comunarios de Villa Pereira (pertenecientes al municipio de Tapacarí) y mineros de la comunidad de Kami/Lip'ichi (del municipio de Independencia).

Según el reporte del comandante Regional de Valle Bajo, Roger Costas, la confrontación se produjo entre dos sindicatos que realizan extracción de minerales en la zona de Villa Pereira.

Uso de armas

Las declaraciones de los involucrados en el conflicto ofrecen versiones distintas sobre el origen de la violencia, aunque ambos bandos señalan que la disputa se centra en los límites territoriales y la posesión del predio:

Entre los comunarios de Tapacarí (Villa Pereira), el familiar de un herido aseguró que fueron "avasallados con dinamitas" mientras trabajaban. El abogado de Villa Pereira sostiene que sus comunarios cuentan con la documentación saneada del INRA que acredita su derecho propietario. Uno de los heridos internados relató que, al intentar dialogar, fue "sorprendido" y directamente atacado con un arma de fuego.

De los comunarios de Independencia (Kami/Lip'ichi), el hijo de uno de los fallecidos, quien era minero y administraba un ingenio, declaró: "Asesinaron a mi padre e intentaron asesinar también a mi madre. Los dos fueron al lugar en defensa de sus tierras". El hijo exigió justicia y que se investigue el uso de "armamento de esa forma", señalando que todos los heridos de su comunidad son "de bala".

Víctimas y reclamo de justicia

Los dos fallecidos fueron trasladados al IDIF de Cochabamba y han sido identificados como Casto Zeballos (54), del centro minero de Kami (Independencia), y Roberto Quispe (56), afiliado a la comunidad de Villa Pereira (Tapacarí).

Ambas familias lamentaron profundamente las pérdidas y exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los hechos. El hermano de Roberto Quispe, padre de nueve hijos (cuatro menores de edad), declaró: "Pedimos que este hecho se esclarezca, que los autores intelectuales materiales, que se haga justicia. No vamos a descansar hasta que se esclarezca, sea quien sea, tiene que pagar".

El abogado de Villa Pereira señaló que se han realizado denuncias previas por situaciones similares y que la Gobernación ya había intervenido en el caso hace un año.

Asimismo, una comisión de la Policía y la Fiscalía se dirigió al lugar del enfrentamiento para iniciar las investigaciones correspondientes. Los cuerpos de las víctimas esperan las autopsias para ser entregados a sus comunidades.

