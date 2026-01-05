“Para que mis hijos nazcan con linda nariz”: se hizo rinoplastia y las redes no la perdonaron | VIDEO

Una joven decidió someterse a una rinoplastia con un motivo insólito: que sus futuros hijos nacieran con una bella nariz. El video de su cirugía se volvió viral en TikTok, aunque rápidamente los comentarios se llenaron de burlas y críticas, obligándola a eliminar la sección de respuestas.

La operación, según explican desde Mayo Clinic, consiste en modificar la forma de la nariz y puede realizarse tanto para mejorar la apariencia estética como para corregir problemas respiratorios. La cirugía puede afectar el hueso, el cartílago, la piel o las tres estructuras, según el caso.

En el video viral, la joven aparece acostada en la cama de la clínica con el vendaje en la nariz, acompañando la imagen con el texto:

“Yo haciéndome la rino para que mis hijos nazcan con linda nariz”.

La publicación no tardó en ser replicada por diversas cuentas de Instagram y otras redes sociales, como la cuenta @ceciarmy, donde la reacción de los internautas fue inmediata.

Entre los comentarios más destacados se leían frases llenas de humor y sarcasmo:

“Por eso la gente necesita más libros y menos TikTok”

“ADN: Antes De Nacer”

“Me puse corbata para que mis hijos nacieran elegantes”

“No sé cómo el ser humano aún no se ha extinguido”

“Me apunto al gym para que mis hijos nazcan sanos y fuertes”

El desopilante motivo de su decisión provocó una ola de memes, reacciones y debates sobre las tendencias virales, demostrando una vez más cómo la creatividad (y el absurdo) de los usuarios de redes sociales puede convertir cualquier situación en noticia global.

