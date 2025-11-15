¡No aflojan! Quedan 16 participantes tras intensas 34 horas del Reto Santé 2025

El Reto Santé 2025 no deja de sorprender desde su inicio. El desafío arrancó a las 11:00 de la mañana del viernes 14 de noviembre y, tras intensas jornadas y varios miniretos, ya se superan las 30 horas de competencia.

De los 30 participantes iniciales, 14 ya quedaron fuera por errores, tentaciones o fallas de concentración. Solo 16 competidores siguen en carrera, firmes, esforzados y enfocados en el auto eléctrico cero kilómetros, el premio mayor.

A lo largo del desafío, los concursantes también acceden a premios que pueden cambiarles la estrategia o incluso su estado de ánimo: consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo. Además, participan en dinámicas que les permiten obtener beneficios clave para resistir.

Eliminados hasta el momento

Participante 28 : quedó fuera automáticamente por no llegar en el horario establecido.

Participante 23 (Cochabamba) : reconoció su error tras levantar la mano del auto.

Participante 24 (Santa Cruz) : fue grabada levantando la palma por unos segundos.

Participante 27 se dejó tentar y optó por ganar 100 dólares en efectivo.

Participante 13 : cayó en la tentación de los 100 dólares en efectivo durante la madrugada del sábado.

Participante 15 : levantó la mano momentáneamente y quedó eliminado.

Participante 07 : también dejó la competencia por aceptar los 100 dólares en efectivo .

Participante 14 : perdió su lugar por no apoyar completamente la palma sobre el vehículo.

Participante 26 : usó el tiempo de baño para ir a la peluquería, algo no permitido.

Participante 18 : se dejó tentar por un televisor de 50 pulgadas y decidió retirarse.

Participante 22 : intentó alcanzar el premio del televisor, no lo logró y también quedó eliminado.

Participante 17 : se distrajo en un minireto y levantó la mano.

Participante 12 : fue eliminado tras verificarse que levantó los dedos durante el reto de la torre de tapas.

Participante 20: Se dejó tentar por 500 dólares en efectivo y corrió por el dinero.

Entre los beneficios destacados, el participante 08 ganó 30 minutos de descanso al superar el reto del ping pong con una sola mano.

El Reto Santé sigue avanzando con fuerza. Aún quedan premios por entregarse y sorpresas en el camino.

Puedes seguir el evento en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

Mira la programación en Red Uno Play