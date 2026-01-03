Presidente de Ecuador: "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora"

"A todos los criminales narco chavistas les llega su hora", aseguró este sábado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras conocerse el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

FOTO: RRSS

"A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente", indicó en su cuenta de la red social X.

"A María Corina Machado y Edmundo González y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador", finalizó en su mensaje Noboa, quien no reconoció el Gobierno de Maduro proclamado en las últimas elecciones y quien estuvo en diciembre pasado en Oslo para acompañar a la líder de la oposición en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

El anuncio de Trump señaló que Estados Unidos llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e indicó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país. EFE

Mira la programación en Red Uno Play