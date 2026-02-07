TEMAS DE HOY:
Policial

Investigan la muerte de un joven tras caer de un segundo piso en Coroico, La Paz

La víctima presentaba un traumatismo encéfalo craneano abierto. La Policía y la Fiscalía aguardan la autopsia para esclarecer las causas.

Red Uno de Bolivia

07/02/2026 20:30

Joven de 24 años fallece tras caer del segundo piso de su casa.

La Policía y el Ministerio Público investigan la muerte de un joven de 24 años registrada en el municipio de Coroico, en el departamento de La Paz, luego de que la víctima cayera presuntamente del segundo piso de su vivienda.

El hecho fue denunciado por la madre del joven, lo que motivó la intervención de personal policial, que se constituyó en el lugar para verificar la existencia del cuerpo.

Al ingresar al inmueble, los efectivos confirmaron el fallecimiento del joven, quien presentaba un traumatismo encéfalo-craneano abierto, lesión compatible con una caída desde altura, según el reporte preliminar.

 

 

 

Investigación en curso

De acuerdo con las primeras hipótesis, la víctima habría caído accidentalmente desde el segundo piso del inmueble. Sin embargo, no se descartan otras líneas de investigación, las cuales serán definidas tras los resultados forenses.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IDIF), realizó el levantamiento legal del cuerpo.

Inicialmente se efectuó un examen externo, y será la autopsia médico legal la que permita establecer con precisión las causas de la muerte y definir la tipificación del caso.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan mientras se recaban más elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

