Aumentan los accidentes: Cochabamba cerró 2025 con 4.569 víctimas; casi 500 víctimas más que el año anterior

Las estadísticas de seguridad vial en Cochabamba han encendido las alarmas de las autoridades de salud y tránsito. Según el balance anual presentado por Univida, la gestión 2025 cerró con un incremento crítico en la cantidad de personas afectadas por incidentes de tránsito, sumando 4.569 víctimas, lo que representa casi 500 personas más que las registradas en 2024.

Carlos Herbas, gerente regional de Univida, detalló que el crecimiento en la siniestralidad es constante. Mientras que en 2024 se cerró con 4.148 personas accidentadas, el 2025 marcó un salto hacia las 4.569. En términos de eventos específicos, el departamento atendió 3.595 siniestros, lo que implicó una erogación económica superior a los 18.2 millones de bolivianos solo en Cochabamba para cubrir gastos médicos y reservas.

A nivel nacional, la cifra es aún más dramática: 27.804 personas accidentadas, una cantidad que, en palabras de Herbas, equivale a ver el Estadio Félix Capriles abarrotado a su máxima capacidad.

100 mil vehículos sin seguro

A pesar de la contundencia de estas cifras, la cobertura del SOAT 2026 en Cochabamba aún no es total. Actualmente, solo el 73,71% del parque automotor ha adquirido el seguro, lo que significa que 272.876 vehículos están protegidos, pero resta un universo de casi 100.000 motorizados que circulan de manera ilegal y desprotegida.

El sector del transporte público es uno de los que más preocupa a la aseguradora estatal, ya que su cobertura apenas supera el 70%. "Ellos asumen mayor riesgo porque están de 8 a 12 horas conduciendo y trasladando seres humanos; el riesgo es mayor", advirtió Herbas.

Controles en puntos estratégicos

Ante este panorama, el Comando Departamental de Policía ha intensificado los operativos de control en tres frentes principales:

Zonas Urbanas: Controles permanentes a través de las Estaciones Policiales Integrales (EPI). Dirección de Tránsito: Operativos en áreas periurbanas y avenidas de alto flujo. Policía Caminera: Vigilancia estricta en las salidas hacia el Oriente, Occidente y el Valle Alto.

Las autoridades instan a los propietarios que aún no cuentan con el seguro a regularizar su situación, recordando que el SOAT no es solo un requisito legal, sino la única garantía de atención médica inmediata tras un accidente en las carreteras.

