Las Peligrosas brillaron en la 'preca' y anuncian sorpresas para el Corso

Con luces, trajes futuristas y una puesta en escena inspirada en la película Elementos, la comparsa Las Peligrosas se robó el aplauso del público en la Cuarta Precarnavalera, donde obtuvo el primer lugar en la categoría damas, consolidándose como una de las grandes protagonistas del Carnaval cruceño.

Su reina, Vanessa I, visitó el programa El Mañanero de Red Uno junto a su comparsa y expresó el orgullo y la emoción del grupo tras el reconocimiento obtenido.

“Ganamos el primer lugar y estamos súper orgullosas. Fueron muchos días de ensayo y el esfuerzo tuvo su fruto”, señaló.

La propuesta presentó una fusión de agua, fuego, aire y tierra, con trajes iluminados y un carro alegórico acorde a la temática del Carnaval del Futuro, lo que generó gran impacto entre el público, especialmente entre los niños, quienes se acercaron para tomarse fotografías.

Vanessa adelantó que Las Peligrosas preparan nuevas sorpresas para el Corso, aunque prefirió mantener los detalles en reserva. “Va a ser espectacular, como todos nuestros eventos”, afirmó.

Además, este domingo 8 de febrero, la comparsa participará en el Corso Infantil, donde presentarán a su reina peligrosita, Renata I, invitando a las familias a sumarse a la fiesta.

