¡Con piedras y hondas! Violento enfrentamiento entre transportistas tras fiesta en El Alto

Una violenta confrontación entre dos grupos de sindicatos de transportistas sembró el pánico y la indignación entre los vecinos de la ciudad de El Alto en las últimas horas. El enfrentamiento, que se desató tras una fiesta, se convirtió en una batalla campal en plena vía pública, utilizando un arsenal improvisado que incluyó petardos, piedras, hondas y hasta chicotes.

La pelea, cuya recurrencia es denunciada por los residentes, fue grabada por vecinos cansados de que sus barrios se conviertan en escenarios de violencia.

De acuerdo con los reportes y los videos grabados por los habitantes, la disputa entre los miembros de los sindicatos de transporte escaló rápidamente desde una gresca verbal hasta una confrontación física masiva. Los transportistas se atacaron mutuamente en la calle, generando caos y poniendo en riesgo la seguridad de transeúntes y viviendas.

Los vecinos manifestaron su profunda molestia e indignación, señalando que este tipo de incidentes, vinculados a fiestas privadas o celebraciones de los gremios, es seguido y perturba la tranquilidad de la zona. Ante la falta de control por parte de las autoridades, la población de El Alto ha elevado un urgente llamado. Piden a las entidades de control municipal y policial, mayor regularización y control de fiestas privadas y eventos sindicales, e incremento de la seguridad en la zona para prevenir futuras reyertas.}

Vea el video:

