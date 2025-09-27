Extranjeros acusados de robo de dinero y joyas serán cautelados este sábado

Cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana acusados de participar en un robo de Bs 400.000 en efectivo y Bs 100.000 en joyas serán presentados ante un juez cautelar este sábado 27 de septiembre por el delito de asociación delictuosa.

Según la investigación, la organización operaba desde redes sociales en su país de origen. Una vez contactada la víctima, los acusados viajaban a Bolivia, alquilaban habitaciones y concretaban los robos bajo la fachada de una compra de oro.

Tras su captura, los sospechosos fueron remitidos a celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público.

En el operativo se secuestró dinero en efectivo y oro, que pertenecerían a las víctimas. Sin embargo, la defensa de uno de los afectados denunció que los acusados habrían intentado negociar la devolución de los bienes a cambio de su liberación.

