Atención: cerrarán dos tramos de la carretera Cochabamba-Santa Cruz por tres días

Transportistas y viajeros deberán tomar previsiones por el corte de tres días dispuesto por la ABC en la ruta Cochabamba-Santa Cruz.
26/09/2025 19:39
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este viernes que la carretera nueva entre Cochabamba y Santa Cruz permanecerá cerrada al tránsito vehicular entre los tramos Cristal Mayu y Retén Padresama.
El corte se aplicará del lunes 29 de septiembre al miércoles 1 de octubre de la próxima semana, con el fin de ejecutar trabajos de emergencia en la vía.
Según el comunicado oficial, el punto de cierre en sentido Cochabamba-Santa Cruz será en la Progresiva 131+000 (Puente Cristal Mayu). En dirección contraria, hacia Cochabamba, el cierre estará ubicado en la Progresiva 150+000 (Retén Padresama).
“Se recomienda a transportistas y usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes”, señaló la entidad caminera.
La restricción se aplicará de manera total durante el periodo de intervención, y se espera que el tráfico sea restablecido el jueves.
