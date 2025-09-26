TEMAS DE HOY:
Reo asesinado en El Abra Accidente Oruro-Cochabamba Triple atropello

32ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Atención: cerrarán dos tramos de la carretera Cochabamba-Santa Cruz por tres días

Transportistas y viajeros deberán tomar previsiones por el corte de tres días dispuesto por la ABC en la ruta Cochabamba-Santa Cruz.

Naira Menacho

26/09/2025 19:39

Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este viernes que la carretera nueva entre Cochabamba y Santa Cruz permanecerá cerrada al tránsito vehicular entre los tramos Cristal Mayu y Retén Padresama.

El corte se aplicará del lunes 29 de septiembre al miércoles 1 de octubre de la próxima semana, con el fin de ejecutar trabajos de emergencia en la vía.

Según el comunicado oficial, el punto de cierre en sentido Cochabamba-Santa Cruz será en la Progresiva 131+000 (Puente Cristal Mayu). En dirección contraria, hacia Cochabamba, el cierre estará ubicado en la Progresiva 150+000 (Retén Padresama).

Se recomienda a transportistas y usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes”, señaló la entidad caminera.

La restricción se aplicará de manera total durante el periodo de intervención, y se espera que el tráfico sea restablecido el jueves.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD