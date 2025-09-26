TEMAS DE HOY:
Economía

Conozca la moneda conmemorativa por la Independencia de Santa Cruz

El homenajeado en la pieza, José Manuel Baca (Cañoto), fue un protagonista central de la independencia cruceña. Combatió junto a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes en el "Día Grande de Jujuy" (1821). 

Hans Franco

26/09/2025 19:09

Foto: Conozca la moneda conmemorativa por la Independencia de Santa Cruz
Santa Cruz

El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó la Moneda Conmemorativa por el Bicentenario de la Proclamación de Independencia del departamento de Santa Cruz, como un justo homenaje a esta gesta histórica y a los héroes cruceños.

Características de la moneda: 

  • La moneda está elaborada en plata de Ley 999, con núcleo recubierto en oro y calidad proof. Sus características técnicas son:

  • Peso: 15,0 g.

  • Diámetro: 29,0 mm.

  • Espesor: 2,75 mm.

  • Borde: estriado discontinuo.

  • En el anverso, se presenta el Escudo Nacional de Armas de Bolivia y la leyenda “ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.

  • En el reverso, se muestra la efigie de José Manuel Baca (Cañoto) junto al escudo del departamento de Santa Cruz, rodeados por la inscripción: “BICENTENARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE INDEPENDENCIA • SANTA CRUZ 1825 – 2025 •”.

Además, cada moneda incluye una certificación de autenticidad con código QR, que garantiza su valor histórico y su calidad en el mercado de colección.

Símbolo de lucha libertaria

El homenajeado en la pieza, José Manuel Baca (Cañoto), fue un protagonista central de la independencia cruceña. Combatió junto a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes en el “Día Grande de Jujuy” (1821) y luego organizó guerrillas en Santa Cruz hasta 1825, hostigando al régimen realista.

 

