Conozca la moneda conmemorativa por la Independencia de Santa Cruz

26/09/2025 19:09
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó la Moneda Conmemorativa por el Bicentenario de la Proclamación de Independencia del departamento de Santa Cruz, como un justo homenaje a esta gesta histórica y a los héroes cruceños.
Características de la moneda:
La moneda está elaborada en plata de Ley 999, con núcleo recubierto en oro y calidad proof. Sus características técnicas son:
Peso: 15,0 g.
Diámetro: 29,0 mm.
Espesor: 2,75 mm.
Borde: estriado discontinuo.
En el anverso, se presenta el Escudo Nacional de Armas de Bolivia y la leyenda “ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.
En el reverso, se muestra la efigie de José Manuel Baca (Cañoto) junto al escudo del departamento de Santa Cruz, rodeados por la inscripción: “BICENTENARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE INDEPENDENCIA • SANTA CRUZ 1825 – 2025 •”.
Además, cada moneda incluye una certificación de autenticidad con código QR, que garantiza su valor histórico y su calidad en el mercado de colección.
Símbolo de lucha libertaria
El homenajeado en la pieza, José Manuel Baca (Cañoto), fue un protagonista central de la independencia cruceña. Combatió junto a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes en el “Día Grande de Jujuy” (1821) y luego organizó guerrillas en Santa Cruz hasta 1825, hostigando al régimen realista.
