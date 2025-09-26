Aprehenden a un sujeto que estafó Bs 340.000 al cambiar monedas digitales

El director de la Fuera Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Gabriel Neme, informó este jueves sobre la aprehensión de un hombre sindicado del delito de estafa, de 340.000 bolivianos.

El sujeto presuntamente habría intentado cambiar monedas digitales a un hombre, este confió en el sujeto y le hizo la cancelación del monto, sin embargo, la moneda digital nunca fue depositada.

La transacción consistía en que la víctima le entregaba el monto al sujeto y este le cambiaria el monto a una moneda digital que debía ser depositado, sin embargo, esto no se efectuó.

“Se están suscitando estafas a partir de la compra y venta de USTD moneda digital. El interesado habría contactado a través de redes sociales al supuesto vendedor, lamentablemente esta persona espero vanamente porque jamás llegó la transferencia deseada”, afirmó Neme.

El hecho se reportó en la zona Sopocachi en La Paz, el dinero fue depositado a tres cuentas del presunto estafador. Según la policía el interesado contactó al sujeto y supuesto vendedor a través de redes sociales, una vez realizado la transferencia el dinero nunca llegó.

La Policía advierte a la población sobre el incremento de este tipo de estafas, que sería parte de un modus operandi, porque recomendaron en no confiar en cualquier persona, se debe cerciorar de que la persona a quien entrega el dinero es confiable y le depositara el monto acordado.

Mira la programación en Red Uno Play