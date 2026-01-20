TEMAS DE HOY:
Política

Senador propone bajar sueldos de asambleístas de Bs 23.000 a Bs 10.000

Nilton Condori, senador de Unidad, cuestionó duramente el trabajo legislativo y planteó una drástica reducción salarial para diputados y senadores.

Juan Marcelo Gonzáles

20/01/2026 14:24

Foto: Senador Nilton Condori
LA PAZ

El senador de Unidad, Nilton Condori, generó polémica al proponer que diputados y senadores reduzcan sus salarios a Bs 10.000, en lugar de los más de Bs 23.000 que perciben actualmente, argumentando que muchos asambleístas no cumplen con su labor de fiscalización.

Deberíamos ganar todos diez mil bolivianos. No sé por qué ganamos 23 mil, porque no hacemos nada. Puros vagos son los asambleístas, tanto diputados como senadores”, declaró Condori ante medios de comunicación.

El legislador afirmó que, a diferencia de muchos de sus colegas, sí realiza tareas de fiscalización, especialmente en unidades educativas, y cuestionó a quienes —según dijo— solo asisten a las sesiones para levantar la mano sin analizar ni fiscalizar.

Críticas internas y mensaje de austeridad

La propuesta surge en medio de un debate sobre austeridad en la Asamblea Legislativa, luego de que varios legisladores devolvieran las tarjetas chip de telefonía móvil, que contienen Bs 620 mensuales para titulares y Bs 300 para suplentes, como un gesto simbólico hacia el nuevo gobierno.

Actualmente, el salario de senadores, diputados y representantes supraestatales titulares es de Bs 22.632, mientras que los suplentes perciben Bs 7.544, lo que representa un costo anual aproximado de Bs 7 millones para el Estado.

Por ahora, la propuesta no se ha formalizado como proyecto de ley, pero ya genera reacciones dentro y fuera de la Asamblea.

