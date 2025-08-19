Juan Pablo Velasco: “Nuestro objetivo era la segunda vuelta y aquí estamos”

En una entrevista ofrecida esta mañana en el programa El Mañanero, Juan Pablo Velasco, candidato a la vicepresidencia por la alianza Libre, se refirió al panorama electoral de cara al balotaje presidencial del próximo 19 de octubre, donde competirán contra el Partido Demócrata Cristiano, liderado por Rodrigo Paz.

Velasco destacó que el objetivo de su agrupación siempre fue llegar a la segunda vuelta. “No es sencillo llegar hasta acá, no ha sido fácil. Nuestros datos siempre decían que en primera vuelta era muy difícil que cualquier candidato gane, entonces nuestro objetivo era la segunda vuelta, y aquí estamos”, señaló.

De cara a la recta final de la campaña, Velasco aseguró que el equipo de Libre enfocará sus esfuerzos en acercarse a la ciudadanía. “Vamos a trabajar durante estas ocho semanas para convencer de que Tuto Quiroga es el indicado, con la experiencia, con el plan y el equipo para sacar a Bolivia adelante de la crisis”, afirmó.

“Nosotros vamos a contar nuestro plan económico a la gente. A todos nos afecta que no haya combustible, que no haya dólares. Y por supuesto, también hablaremos a los jóvenes, porque digitalizar el país y abrir Bolivia al mundo es una prioridad”, sostuvo.

Consultado sobre su preparación para asumir el cargo en la Asamblea Legislativa, el candidato señaló que aún se deben esperar los datos oficiales, pero adelantó que la oposición democrática tendría una leve mayoría. “Tenemos que ver los datos oficiales, en este momento solo hay una diferencia de dos senadores. Lo importante es que la oposición democrática va a tener mayoría. Nosotros, por supuesto, vamos a consensuar con todos los actores políticos que se ganaron un espacio en la Asamblea”, enfatizó.

Velasco también reiteró su compromiso con una campaña limpia y basada en propuestas. “Nosotros vinimos a proponer, no vamos a insultar ni entrar en la guerra sucia”, afirmó, marcando distancia con los recientes dichos del candidato Edman Lara. “Las escuchamos y es una pena. Tenemos que elevar el nivel de discusión política. Estoy seguro que el capitán Lara está arrepentido de lo que dijo y va a pedir disculpas. Nosotros estamos tranquilos y esperamos poder discutir ideas, no atacar a las personas”.

Finalmente, el aspirante a vicepresidente aseguró que en las próximas semanas recorrerán todo el país para acercarse más a los votantes. “La diferencia no es abismal, hay que decirlo y felicitarlo. Estamos compitiendo, y vamos a seguir con nuestro mensaje de combatir la crisis económica”.

