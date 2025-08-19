¿Cuál es el porcentaje de avance en el cómputo de votos en Santa Cruz?

El proceso de cómputo de votos en Santa Cruz avanza bajo estricta supervisión y transparencia, mientras continúa la recepción de actas provenientes de distintas regiones del departamento.
19/08/2025 8:16
Hasta las 07:00 horas de este 19 de agosto, la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, computó el 80,37 % del total de las actas electorales correspondientes a las 9.115 mesas de sufragio habilitadas para las elecciones.
Este proceso de conteo se realiza de manera pública y transparente en el Pabellón Unión Europea de la Fexpocruz, bajo la supervisión de vocales del TED y con la presencia de observadores internacionales, delegados políticos y medios de comunicación.
Hasta la fecha, se reportó la recepción de 7.917 maletas electorales en el Centro Departamental de Cómputo, quedando pendientes por llegar 1.198 actas provenientes principalmente de municipios alejados y de difícil acceso. El avance refleja el esfuerzo para consolidar los resultados oficiales en medio de un operativo logístico complejo.
El Tribunal Electoral continuará con el conteo y consolidación de los resultados de manera ininterrumpida, garantizando transparencia y participación de los actores involucrados hasta finalizar el proceso.
