¿Cuál es el porcentaje de avance en el cómputo de votos en Santa Cruz?

Hasta las 07:00 horas de este 19 de agosto, la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, computó el 80,37 % del total de las actas electorales correspondientes a las 9.115 mesas de sufragio habilitadas para las elecciones.

Este proceso de conteo se realiza de manera pública y transparente en el Pabellón Unión Europea de la Fexpocruz, bajo la supervisión de vocales del TED y con la presencia de observadores internacionales, delegados políticos y medios de comunicación.

Hasta la fecha, se reportó la recepción de 7.917 maletas electorales en el Centro Departamental de Cómputo, quedando pendientes por llegar 1.198 actas provenientes principalmente de municipios alejados y de difícil acceso. El avance refleja el esfuerzo para consolidar los resultados oficiales en medio de un operativo logístico complejo.

En cuanto a los datos de votos computados, se registraron 1.258.352 votos válidos, representando el 85,31 % del total; además, se contabilizaron 22.018 votos en blanco (1,49 %), 193.503 votos nulos directos (13,12 %) y 1.148 votos nulos por declinación (0,08 %). En total, el cómputo hasta ese momento incluyó a 1.674.436 ciudadanos habilitados para votar, de un total de 2.071.967 registrados en el departamento.

El Tribunal Electoral continuará con el conteo y consolidación de los resultados de manera ininterrumpida, garantizando transparencia y participación de los actores involucrados hasta finalizar el proceso.

