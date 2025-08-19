¿Participarán en la segunda vuelta los que cumplieron 18 años después del 17 de agosto?

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental, Miguel Callejas, aclaró este lunes que solo podrán participar en la segunda vuelta electoral aquellos ciudadanos que ya votaron en la primera vuelta realizada el pasado 17 de agosto. Es decir, los bolivianos que cumplieron 18 años después de esa fecha no podrán sufragar en el balotaje.

“Solamente vamos a participar todas las bolivianas y bolivianos que hemos participado este 17 de agosto”, afirmó Callejas, descartando la incorporación de nuevos votantes para esta segunda ronda. La medida responde a lo establecido en el padrón electoral que se cerró antes de la primera vuelta.

Según el calendario electoral, la campaña y propaganda de los candidatos que irán al balotaje, Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, comenzará oficialmente el 12 de septiembre. Ambos fueron los más votados en la primera vuelta y ahora se enfrentarán por la presidencia en una reñida segunda vuelta.

El sorteo de jurados electorales se realizará el 19 de septiembre, exactamente 30 días antes de la elección. Además, Callejas recordó que el silencio electoral entrará en vigencia tres días antes de la jornada de votación, tal como establece la normativa vigente.

