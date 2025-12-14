TEMAS DE HOY:
Deportes

Los ganadores del premio The Best de la FIFA se conocerán el 16 de diciembre

Entre los nominados hay una serie de nuevas estrellas del balompié mundial.

Martin Suarez Vargas

14/12/2025 11:11

Galardon del premio The Best. Foto: FIFA.
Mundo.

Los ganadores y ganadoras de las distintas categorías nominados a los premios The Best de la FIFA se conocerán el próximo 16 de diciembre durante un acto especial que se retransmitirá en directo en la web de la FIFA desde Doha (Catar).

La celebración de la gala se celebrará en la víspera del partido de la Copa Intercontinental que disputarán el París Saint-Germain y el CR Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali. Antes, y mediante vídeos publicados en los portales de la FIFA y en redes sociales, se darán a conocer también los premios a la mejor afición o aficionado, guardametas y goles, así como el premio Fair Play.

Entre los nominados al premio The Best masculino destacan los azulgrana Lamine Yamal, Pedri y Rapinha; el madridista Kylian Mbappé o los jugadores del actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi, mejor jugador de África en 2025, entre otros.

Además, en categoría femenina están nominadas las futbolistas del Barcelona Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Alexia Putellas o la española Mariona Caldentey, campeona de Europa con el Arsenal.

Entre otras categorías, también se entregará el premio al Mejor Entrenador, al que optan Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

Según FIFA, se han registrado más de 16 millones de votos por parte de los aficionados, que ha colaborado en la elección a los premios The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best a la Guardameta de la FIFA y The Best al Guardameta de la FIFA.

Asimismo, los diferentes ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.

La cena reunirá a unos 800 invitados, incluido el presidente de la FIFA, miembros del Consejo de la FIFA, FIFA Legends, representantes de federaciones miembro de todo el mundo y otros representantes locales y regionales, además de otras personalidades del mundo del fútbol. EFE

 

