¿Cuándo se reanudarán los vuelos? Naabol confirma nueva hora para retomar operaciones en La Paz

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que el cierre de la pista del Aeropuerto Internacional de El Alto se amplía hasta las 00:30 A.M. de este sábado. Esta determinación busca garantizar la operatividad y seguridad de la terminal aérea tras el accidente de una aeronave militar ocurrido la tarde del viernes en esta ciudad paceña.

El incidente involucró a una aeronave FAB-81 C130 de la Fuerza Aérea Boliviana que procedía de Santa Cruz y sufrió un percance a las 18:20 hora local. Actualmente, los hechos se encuentran en fase de investigación por las autoridades competentes para determinar las causas exactas del siniestro en pista.

Por su parte, la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) aclaró que la nave involucrada no pertenece a su compañía y que la situación es ajena a sus operaciones. Sin embargo, advirtieron que este cierre generará demoras, reprogramaciones o cancelaciones en todos sus vuelos desde y hacia la ciudad de La Paz.

La empresa estatal recomendó a sus pasajeros no acudir al aeropuerto sin antes verificar el estado de su itinerario mediante el Call Center o canales oficiales. Los protocolos de contingencia se mantendrán activos hasta que se restablezcan las condiciones normales de operación en la terminal paceña.

