Elon Musk y SpaceX buscan hacer historia: El megacohete Starship V3, el más potente del mundo, listo para despegar hacia la Luna y Marte

La expectativa en la comunidad científica y aeroespacial es máxima. SpaceX, la compañía liderada por el magnate Elon Musk, se encuentra en la recta final para ejecutar este jueves 21 de mayo una de las pruebas más cruciales de su trayectoria: el debut en el aire del Starship V3 (Versión 3) y su propulsor Super Heavy, el sistema de transporte espacial más colosal y potente jamás construido por la humanidad.

Aunque inicialmente se barajaron otras fechas para esta semana, la firma aeroespacial fijó de manera definitiva este jueves para abrir las ventanas de lanzamiento desde su base Starbase, en el sur de Texas (Estados Unidos). El despegue podrá seguirse en vivo a nivel mundial a partir de la tarde.

Una apuesta multimillonaria de cara a la Luna y Marte

Este vuelo de prueba número 12 es un examen a todo o nada para SpaceX, que compite directamente con Blue Origin (de Jeff Bezos) para ser el transporte oficial de la NASA en la misión Artemis IV, programada para devolver a los astronautas a la superficie lunar en 2028 por primera vez en más de 50 años.

La nueva arquitectura de la nave no solo busca batir récords, sino transformar los viajes espaciales en una red logística industrial y frecuente. La Starship V3 alcanza ahora los 123 metros de altura y presenta cambios radicales orientados al transporte masivo y la supervivencia orbital:

Potencia sin precedentes: El propulsor Super Heavy estrena 33 motores Raptor 3 , más livianos y eficientes. Al encenderse en simultáneo, generarán un empuje descomunal de 9.240 toneladas (un 20% más que la versión anterior), pulverizando el récord histórico del mítico cohete Saturno V de la era Apolo.

Capacidad casi triplicada: La nave superior pasó de poder cargar 35 toneladas a soportar 100 toneladas de carga útil en modo completamente reutilizable.

Autonomía extrema y repostaje: El tanque se amplió para albergar 250 toneladas adicionales de metano y oxígeno líquido, permitiendo a la nave operar en órbita hasta 48 horas sin necesidad de desplegar paneles solares. Además, se probará por primera vez la tecnología de transferencia de combustible en gravedad cero, vital para los viajes de larga duración a Marte.

Una misión al límite: satélites espías y daños simulados

La Starship no viajará vacía a la denominada "cuasi órbita" (un vuelo suborbital de alta energía). En su interior llevará 22 maquetas de satélites Starlink para ensayar los mecanismos de liberación en el espacio.

Dos de estos satélites tendrán cámaras especiales diseñadas para escanear y fotografiar en tiempo real el comportamiento térmico del cohete. Para llevar la seguridad al extremo, los ingenieros de SpaceX retiraron losetas térmicas e intencionalmente pintaron otras de blanco para simular fallas graves en el escudo protector, buscando comprobar si el sistema es capaz de detectar anomalías bajo el infernal calor de la reentrada a la atmósfera.

Debido a que se trata de un prototipo completamente rediseñado, SpaceX confirmó que no intentará recuperar las estructuras en tierra firme con los brazos mecánicos de la torre. En lugar de eso, ambas etapas realizarán un amerizaje controlado en el océano para recopilar datos: el Super Heavy caerá en el Golfo de México apenas 7 minutos después del despegue, mientras que la nave Starship impactará en el océano Índico poco más de una hora después de iniciar su viaje histórico.

Con datos de Infobae, Independent, La Razón y TN.

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