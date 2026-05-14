¿El Wi-Fi no llega a tu cuarto? Este podría ser el verdadero problema

El funcionamiento del internet inalámbrico en los hogares depende de varios factores que van más allá del servicio contratado con la operadora. Así lo explicó el especialista en tecnología y creador de contenido Juan Pablo Vázquez, quien detalló cómo influyen los routers, las paredes y la distribución de los dispositivos en la calidad de la señal WiFi.

“El router básicamente es un dispositivo que se dedica a repartir el internet de manera inalámbrica”, señaló Vázquez, al explicar que estos equipos permiten crear una red WiFi para conectar celulares, televisores, computadoras y otros dispositivos del hogar.

Routers de diferentes tamaños y capacidades

El experto indicó que existen routers de distintos tamaños, capacidades y número de antenas.

“Mientras más antenas tiene, más capacidad general y una red más grande tiene”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esto también depende del tamaño de la vivienda y de la estructura del inmueble.

En ese sentido, explicó que las paredes de concreto o construcciones antiguas suelen afectar considerablemente la señal, siendo que la frecuencia no pasará a no ser que sea de mucha potencia.

Más capacidad de internet no garantiza una buena señal

Vázquez remarcó que contratar un plan de internet más caro no necesariamente solucionará los problemas de cobertura. Como alternativa, recomendó el uso de redes mesh o “red colmena”, una tecnología que permite conectar varios dispositivos pequeños distribuidos en distintos ambientes de la casa para ampliar la cobertura inalámbrica.

El especialista también diferenció las redes de 2.4 GHz y 5 GHz, que actualmente incorporan la mayoría de los routers modernos. Indicó que la red de 5 GHz ofrece mayor velocidad, aunque tiene menor alcance, mientras que la de 2.4 GHz cubre más distancia y es compatible con dispositivos inteligentes del hogar.

Asimismo, recomendó adquirir routers de marcas reconocidas y cambiar las contraseñas predeterminadas para evitar vulnerabilidades de seguridad.

“Si tienes un router marca patito sí puede ser hackeado. Todas tienen su admin-admin aquí abajo y si tú nunca la cambias cualquiera puede entrar”, advirtió.

Sobre las dudas relacionadas con la radiación de estos equipos, Vázquez aseguró que la emisión es mínima. “La radiación que emiten es muy baja”, puntualizó.

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