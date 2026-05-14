COB pide la renuncia de Rodrigo Paz y actores políticos ven 'afanes golpistas'

La conflictividad social en Bolivia escaló esta semana luego de que el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, afirmara públicamente que el principal objetivo de las movilizaciones ya no responde a demandas sectoriales, sino a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Durante una conferencia de prensa, Argollo sostuvo que el Gobierno perdió la capacidad de resolver la crisis económica y social que atraviesa el país y acusó a la administración de “hipotecar” los recursos naturales y llevar a Bolivia “a la deriva”.

“Acá no se trata de pliegos de peticiones sectoriales. Aquí el pedido único de parte del pueblo movilizado es el alejamiento y la renuncia del presidente”, declaró el dirigente.

Foto: Dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo. APG.

El líder de la COB aseguró además que existe un creciente malestar social debido al incremento de la canasta familiar, la escasez de combustible y las políticas económicas asumidas por el Ejecutivo. En su discurso también convocó a distintos sectores sociales, campesinos, gremiales, transportistas y cooperativistas a sumarse a las protestas.

Las declaraciones de Argollo se producen en medio de marchas, bloqueos y protestas que afectan principalmente al departamento de La Paz y otras regiones del país.

“La renuncia del presidente no va a ser posible”

Uno de los primeros en responder fue el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, quien rechazó el pedido de dimisión presidencial y afirmó que las movilizaciones están siendo utilizadas con fines políticos.

Foto: Diputado Manolo Rojas. Red Uno.

El legislador sostuvo que la Asamblea Legislativa impulsó una “pausa humanitaria” para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y oxígeno a las ciudades afectadas por los bloqueos.

Rojas cuestionó que algunos sectores hayan radicalizado sus medidas y aseguró que “hay grupos violentos que lo único que están pidiendo es la renuncia del presidente”.

“La renuncia de nuestro presidente no va a ser posible”, afirmó el diputado.

Además, señaló que quienes promueven bloqueos con fines políticos “están cometiendo delitos” y vinculó parte de la conflictividad con supuestos intentos de desestabilización impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales.

Sectores sociales se desvinculan de la COB

Desde el sector minero cooperativista también surgieron cuestionamientos a la postura asumida por Argollo. El ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) La Paz, Ladislao Prado, marcó distancia respecto a la COB y aseguró que la movilización de los cooperativistas responde a demandas propias y no a respaldar el pedido de renuncia presidencial.

“Esta marcha no es a favor de la COB, que tome bien en cuenta eso”, manifestó Prado durante la movilización de mineros hacia la ciudad de La Paz.

Foto: Cooperativistas mineros bajan hacia la ciudad de La Paz. APG.

El dirigente reconoció que existe molestia por la escasez de combustible y el incremento del costo de vida, pero pidió priorizar soluciones que beneficien a la población y no intereses personales.

“Compañero Argollo, creo que tenemos que sentarnos para ver este tema y coordinar que sea en beneficio de nuestro pueblo boliviano, no también apetitos personales”, declaró.

Prado aseguró que los cooperativistas llegaron a La Paz para exigir atención a sus demandas y advirtió que el sector podría asumir nuevas medidas de presión si no son escuchados por el Gobierno.

Movilizaciones que perjudican al departamento paceño

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, también se refirió al conflicto y expresó preocupación por el incremento de las protestas y el impacto que estas generan en la población paceña.

La autoridad señaló que las movilizaciones afectan la libre circulación, el abastecimiento y el desarrollo de actividades culturales y económicas en la sede de gobierno.

“Lo que estamos observando es que el conflicto está escalando en vez de que se vaya reduciendo”, sostuvo.

Asimismo, pidió a los dirigentes movilizados considerar las consecuencias que las protestas generan en niños, adultos mayores y familias que se ven perjudicadas por los bloqueos y marchas.

Foto: Alcalde de La Paz, César Dockweiler. Red Uno.

La autoridad edil exhortó además a evitar el uso de dinamita durante las manifestaciones y llamó a que el conflicto sea resuelto mediante diálogo.



Evo Morales y su influencia en Mario Argollo

Desde Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, fue aún más duro y acusó directamente al expresidente Evo Morales de impulsar un plan de desestabilización mediante los bloqueos y protestas.

Foto: Presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis. Red Uno.

“Evo Morales está gestando un golpe de Estado en Bolivia, quiere desestabilizar el país”, afirmó el dirigente cívico.

Cochamanidis aseguró que existen más de 40 puntos de bloqueo instalados por sectores afines al MAS y comparó la situación actual con las movilizaciones registradas en 2020.

Según el líder cívico, las protestas tienen como objetivo “asfixiar al país” y forzar la salida del presidente Rodrigo Paz.

Además, exigió al Gobierno actuar para desbloquear carreteras y sostuvo que la Ley 1720 “ha sido utilizada como pretexto” para profundizar el conflicto social y político.

Un conflicto que deja de ser sectorial

Foto: Bloqueos paralizaron todo el departamento. APG.

Las declaraciones cruzadas reflejan que el conflicto social ingresó a una etapa de mayor tensión política. Mientras la COB endurece su discurso y plantea la salida del presidente Rodrigo Paz como única solución, otros sectores movilizados y autoridades cuestionan que las protestas estén siendo utilizadas con fines políticos y advierten que el escenario podría agravarse si no se instala un diálogo nacional.

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