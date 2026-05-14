Un camión frigorífico sufrió un accidente de tránsito en el sector de Cerro Pata, a pocos minutos de llegar al municipio de Irupana, mientras transportaba una carga de carne de pollo con destino a la ciudad de La Paz.

Tras el vuelco del motorizado, vecinos y personas que transitaban por el lugar acudieron de inmediato para colaborar con el conductor y recuperar la carga que quedó esparcida sobre la vía.

Un acto de solidaridad

El hecho fue destacado por los pobladores como una muestra de solidaridad y apoyo comunitario, ya que los lugareños ayudaron a trasladar los productos a otro camión para evitar daños y garantizar que el abastecimiento llegue a destino.

Foto: La acción fue celebrada como un acto de solidaridad y apoyo frente a la crisis que enfrenta el país por los bloqueos. Captura de pantalla.

El conductor del vehículo quedó agradecido por la ayuda recibida luego del accidente, que ocurrió mientras intentaba utilizar rutas alternas debido a los bloqueos instalados en diferentes carreteras del país.

El vehículo involucrado pertenece a la empresa Pollos Kris y tiene la placa de control 080-RBP.

El camión se dirigía a Santa Cruz

Según la información preliminar, el motorizado transitaba por la ruta alterna hacia Santa Cruz cuando sufrió el accidente en una zona complicada del trayecto.

Tras el hecho, varias personas colaboraron en las labores de rescate de la mercadería y apoyo al conductor mientras se aguardaba la llegada de autoridades y personal de auxilio.

Hasta el momento, se espera el informe oficial de Tránsito que establecerá las causas del accidente y las circunstancias en las que ocurrió el vuelco del camión frigorífico.

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