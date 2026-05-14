El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, afirmó este miércoles que el dirigente Mario Argollo debería optar por una huelga de hambre como medida de presión en lugar de promover bloqueos y movilizaciones que afectan a distintas regiones del país.

El parlamentario sostuvo que existen mecanismos de protesta que permiten expresar demandas sin perjudicar a la población con cortes de rutas, desabastecimiento y restricciones al paso de ambulancias.

“Hay otras formas de protesta, como las huelgas de hambre, que incluso le vendrían bien al dirigente Argollo”, manifestó Rojas al referirse a las medidas impulsadas por sectores movilizados.

Pausa humanitaria en medio de bloqueos

Rojas aseguró además que la Asamblea Legislativa aprobó una resolución para impulsar una pausa humanitaria y permitir el ingreso de productos esenciales y suministros médicos a las regiones afectadas.

“La pausa humanitaria es necesaria para que puedan ingresar medicamentos, oxígeno y alimentos a la ciudad de La Paz y para que las personas varadas puedan llegar a sus destinos”, indicó.

Asimismo, sostuvo que algunos grupos radicalizaron sus medidas y estarían incurriendo en acciones ilegales.

Finalmente, el legislador vinculó parte de las movilizaciones con intereses políticos y acusó al expresidente Evo Morales de intentar desestabilizar al Gobierno mediante sectores afines.

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