Más del 25% de colegios de El Alto cambian a clases a distancia por bloqueos

El director departamental de Educación interino de La Paz, Víctor Hugo Sirpa Huanca, informó este jueves que aproximadamente entre el 25% y 26% de las unidades educativas de la ciudad de El Alto cambiaron temporalmente de la modalidad presencial a clases a distancia debido a los conflictos y bloqueos registrados en distintos sectores.

La autoridad explicó que la Dirección Departamental realiza evaluaciones diarias sobre la situación en cada distrito educativo para determinar las medidas correspondientes y precautelar la seguridad de estudiantes, maestros y padres de familia.

Actividad educativa irregular

Según los datos oficiales, el departamento de La Paz cuenta con 4.388 unidades educativas entre fiscales, privadas y de convenio. Hasta el martes, la regularidad de las actividades educativas alcanzaba el 82%; sin embargo, la cifra descendió al 65% debido al avance de los conflictos.

La autoridad explicó que las direcciones distritales tienen la facultad de determinar cambios de modalidad dependiendo de la magnitud de los conflictos en sus regiones.

“En contextos donde no haya ningún tipo de conflicto, las clases pueden ser presenciales. Donde el conflicto es mínimo, puede aplicarse tolerancia; y donde el conflicto es mayor, se migra a la modalidad a distancia”, precisó.

Sirpa aclaró que las disposiciones alcanzan tanto a unidades educativas fiscales como privadas y de convenio, aunque en sectores alejados de los puntos de conflicto algunas unidades particulares continúan desarrollando actividades presenciales.

“No debemos abandonar la regularidad y el contacto que debe tener el estudiante con las actividades curriculares”, sostuvo.

Cumplimiento de 200 días de actividad académica

Asimismo, indicó que la Dirección Departamental intensificará los controles para verificar que las unidades educativas cumplan con la modalidad a distancia en los sectores afectados, especialmente en áreas rurales donde el magisterio mantiene medidas de presión.

La autoridad también exhortó a maestros y padres de familia a mantener la continuidad educativa para garantizar el cumplimiento de los 200 días hábiles establecidos en la normativa vigente.

Finalmente, señaló que en casos donde los estudiantes no tengan acceso a medios tecnológicos, las unidades educativas deberán aplicar adaptaciones curriculares y buscar mecanismos alternativos para continuar con el desarrollo de contenidos escolares.

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