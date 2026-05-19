Apagón analógico en Bolivia: quiénes deben comprar decodificador y desde cuándo

Bolivia se prepara para dar un paso histórico hacia la modernización de la televisión con la implementación del apagón analógico, un proceso que marcará el fin progresivo de las transmisiones en señal analógica y la transición definitiva hacia la Televisión Digital Abierta (TDA).

¿Qué es el apagón analógico?

El apagón analógico consiste en la interrupción definitiva de la señal de televisión analógica, que durante décadas permitió transmitir audio e imagen a los hogares bolivianos.

Con la migración a la señal digital, los usuarios podrán acceder a una mejor calidad de imagen y sonido, más canales disponibles, menos interferencias y un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.

¿Mi televisor dejará de funcionar?

No. Los televisores modernos que cuentan con el estándar ISDB-Tb solo deberán volver a sintonizar los canales para recibir la señal digital.

En el caso de los televisores antiguos, que no tienen digitalizador integrado, podrán seguir funcionando con un decodificador o sintonizador digital conectado a una antena UHF. De esta manera, los usuarios podrán recibir la señal digital sin necesidad de cambiar de televisor.

¿Cuándo comenzará oficialmente el apagón analógico?

El proceso será gradual y se aplicará en tres fases.

La primera fase comenzará el 30 de mayo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La segunda fase está prevista para mayo de 2028 en Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y localidades con más de 40.000 habitantes.

La tercera fase se realizará en mayo de 2030 en el resto del país.

Según la ATT, la cobertura digital alcanzará al 100% de los canales en los próximos años. Actualmente, 25 canales ya emiten en digital HD: ocho en La Paz, ocho en Cochabamba y nueve en Santa Cruz.

¿Cuáles son los beneficios de la Televisión Digital Abierta?

La TDA permitirá disfrutar de una mejor calidad de imagen y sonido en alta definición, una mayor cantidad de canales y una programación más diversa.

Además, ofrecerá una señal más estable, con menos interferencias, y permitirá un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, abriendo paso a futuras mejoras tecnológicas.

¿Qué debo hacer para prepararme?

La ATT recomienda revisar si el televisor es compatible con la TDA. En caso de contar con un equipo antiguo, se deberá adquirir un decodificador digital y conectarlo a una antena UHF.

También se aconseja participar en los simulacros y seguir la información oficial para evitar interrupciones en la señal.

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