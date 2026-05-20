Google lanzará en otoño sus primeras gafas de IA con Samsung y firmas ópticas

Google anunció este martes, en el marco de su conferencia anual de desarrolladores Google I/O 2026, el lanzamiento "este otoño" de sus primeras gafas inteligentes de audio equipadas con su sistema de inteligencia artificial (IA) Gemini, desarrolladas en colaboración con Samsung y las firmas ópticas Gentle Monster y Warby Parker.

Desde el emblemático anfiteatro al aire libre Shoreline Amphitheatre, situado a las afueras de la sede central de la empresa en Mountain View (California), la tecnológica desveló que estas nuevas monturas no incluirán pantalla y centrarán su experiencia en la interacción por voz de forma manos libres.

Google no anunció el precio de salida de estos productos, que competirá directamente con las populares Ray-Ban de Meta, que ofrecen funciones similares.

El nuevo dispositivo, que se conectará tanto a teléfonos Android como iOS, forma parte del desarrollo de Android XR, la nueva plataforma de realidad extendida creada de forma conjunta por Google, Samsung y Qualcomm.

El vicepresidente y director general de Realidad Extendida (XR) de Google, Shahram Izadi, fue el encargado de mostrar por primera vez los dos primeros modelos de la colección y aseguró que habrá mas modelos.

A través de comandos de voz (que se activa cuando el usuario dice: "Hey Google") o mediante un toque en el lateral de la montura, los usuarios podrán comunicarse con el asistente Gemini de manera privada a través de altavoces integrados, sin que el entorno pueda escuchar la respuesta.

Entre las funciones principales que incorporará el dispositivo de audio destacan la traducción de voz y texto en tiempo real, la navegación guiada por GPS orientada según el campo de visión del usuario y la gestión de tareas complejas en segundo plano.

Uno de los momentos más aplaudidos de la jornada ocurrió durante la demostración en vivo, cuando una empleada de Google usó sus gafas para tomar una instantánea del público del anfiteatro y le pidió a la IA de Google Nano Banana que transformara la foto en un dibujo animado personalizado y añadir un gran globo flotante en el cielo con el texto conmemorativo "Google I/O 2026".

El años pasado, cuando se presentó un prototipo de estas gafas dos empleados de Google hablaron farsi e hindi mientras las monturas XR proporcionaban traducción en tiempo real al inglés.

No obstante, hubo un momento en el que ambas gafas no funcionaron correctamente.

Google confirmó que, tras el despliegue de los modelos de audio este otoño, la empresa continuará trabajando en un segundo tipo de gafas inteligentes que sí incorporarán una pequeña pantalla integrada para mostrar información visual directamente en el campo de visión del usuario.

Los asistentes de Google I/O esperaban que se presentara también hoy el modelo final de estas vanguardistas monturas, ya que en el I/O de 2025 se enseñó el prototipo.

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