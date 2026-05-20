Musk lanza advertencia: la IA superará a los humanos en cinco años

Elon Musk volvió a encender el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial. El fundador de Tesla y SpaceX pronosticó que, en apenas cinco años, la inteligencia digital podría superar a la suma de toda la inteligencia humana.

Durante una entrevista con Forbes, el empresario aseguró que el crecimiento acelerado de la IA y la robótica podría transformar por completo el escenario tecnológico, laboral y económico del mundo.

“En cinco años, la inteligencia digital superará la suma de toda la inteligencia humana. Podría haber al menos 100 millones de robots humanoides, o incluso mil millones”, afirmó Musk.

Según el magnate, este avance también tendría un impacto directo en la economía global, que podría duplicar su tamaño en un periodo de cinco o seis años debido a la expansión de la inteligencia artificial, la automatización y los robots humanoides.

Musk sostuvo que los avances tecnológicos ocurren a una velocidad cada vez mayor.

“Cuando me voy a dormir, hay un avance en IA; cuando voy a almorzar, hay otro”, señaló.

El empresario también afirmó que la humanidad se encamina hacia una etapa en la que la IA será mucho más inteligente que las personas y, en algunos aspectos, dijo que eso ya estaría ocurriendo. Frente a ese escenario, expresó su esperanza de que la futura superinteligencia sea “benevolente” con los seres humanos.

Además de hablar sobre inteligencia artificial, Musk alentó a los emprendedores a buscar oportunidades en sectores poco explorados, como la construcción de túneles para transporte y el desarrollo de medicamentos sintéticos apoyados en tecnologías de ARN.

“Animo a otros a crear empresas de túneles”, afirmó, al señalar que todavía existe un amplio margen para la innovación en ese rubro.

El fundador de Tesla también explicó que su motivación empresarial está ligada a proyectos de largo alcance, especialmente aquellos orientados a extender la vida más allá de la Tierra.

Su objetivo, dijo, es “crear las tecnologías necesarias para extender la vida más allá de la Tierra”. Consultado sobre cómo le gustaría ser recordado en 250 años, respondió: “Por haber desempeñado un papel importante en el avance de la civilización”.

En paralelo, medios internacionales reportan que SpaceX se prepara para una posible salida a bolsa histórica, con una oferta que podría recaudar hasta 75.000 millones de dólares y alcanzar una valoración cercana a los 2 billones de dólares. Reuters informó que la compañía apunta a listar en Nasdaq en junio y que Goldman Sachs y Morgan Stanley tendrían roles clave en la operación.

Según reportes previos, SpaceX también se combinó este año con xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk, en una operación valorada en aproximadamente 1,25 billones de dólares, como parte de una estrategia para unir sus negocios espaciales, satelitales y de IA.

Aunque Musk no comentó directamente sobre la eventual salida a bolsa, sus declaraciones refuerzan una idea que viene repitiendo en los últimos años: la inteligencia artificial y la robótica no solo cambiarán la economía, sino también la forma en que la humanidad entiende el trabajo, la innovación y su propio futuro.

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