Adiós llamadas spam: activa esta función en Android y evita molestias

Las llamadas spam se han convertido en una de las molestias más frecuentes para los usuarios de celulares. Números desconocidos, posibles fraudes, ofertas insistentes y llamadas automáticas interrumpen a diario a millones de personas.

Frente a este problema, los dispositivos con sistema operativo Android cuentan con una función que permite identificar y bloquear llamadas sospechosas de forma sencilla.

Se trata del identificador de llamadas y protección contra spam, una herramienta que en la mayoría de los teléfonos viene activada por defecto y que utiliza información enviada a Google para advertir cuando una llamada podría ser fraudulenta o no deseada.

¿Cómo activar la función contra llamadas spam?

Para comprobar si la herramienta está activa, el usuario debe ingresar a la aplicación Teléfono de su celular Android.

Luego debe tocar Más opciones, ingresar a Ajustes y seleccionar Identificador de llamada y spam. Una vez dentro, solo debe activar la opción Ver identificador de llamada y de spam.

Además, Google permite activar el filtro automático de llamadas spam. Si esta opción está habilitada, el usuario no recibirá notificaciones de llamadas perdidas ni mensajes de voz provenientes de números identificados como spam. Sin embargo, estas llamadas seguirán apareciendo en el historial y podrán revisarse posteriormente.

¿Qué pasa con la privacidad?

Para que esta función pueda identificar posibles llamadas no deseadas, el dispositivo envía información sobre los números entrantes y salientes a los servidores de Google.

Sin embargo, este proceso no comparte el contenido de las conversaciones ni otros datos personales sensibles. Además, el usuario puede desactivar la función en cualquier momento desde la configuración del teléfono.

¿Cómo marcar un número como spam manualmente?

Android también permite reportar números sospechosos de forma manual. Para hacerlo, se debe abrir la aplicación Teléfono, ir al historial de llamadas, seleccionar el número que se desea bloquear y tocar la opción Bloquear o marcar como spam.

Esta acción no solo evita que ese número vuelva a comunicarse con el usuario, sino que también ayuda a fortalecer la base de datos global de spam, beneficiando a otras personas.

Otras funciones útiles en Android

Otra herramienta disponible es el anuncio de identificación de llamada, que permite escuchar en voz alta el nombre o número de la persona que llama.

Para activarla, se debe ingresar a la aplicación Teléfono, luego a Ajustes y seleccionar Anuncio de identificación de llamada, donde el usuario podrá elegir la opción que prefiera.

Los expertos también recomiendan mantener el celular actualizado, liberar espacio de almacenamiento y reiniciar el equipo si presenta lentitud o fallas. Cuando el almacenamiento disponible es muy bajo, especialmente por debajo del 10%, el teléfono puede comenzar a funcionar de forma incorrecta.

En resumen, activar la protección contra spam en Android puede ayudar a reducir llamadas molestas, evitar posibles fraudes y mejorar la seguridad del usuario sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

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