Conectarse sin contraseña y recuperar el WiFi: guía práctica con todo lo que debe saber

Existen métodos autorizados para acceder a una red inalámbrica sin ingresar una contraseña. También hay alternativas para recuperar una clave olvidada y mejorar la seguridad del internet en casa.
23/05/2026 17:22
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Conectarse a una red WiFi sin escribir una contraseña sí es posible en algunos casos específicos. Redes abiertas, accesos guardados previamente o herramientas para compartir conexión permiten acceder a internet sin necesidad de introducir una clave manualmente.
Las formas más comunes son:
• Redes abiertas: no requieren contraseña y suelen encontrarse en aeropuertos, cafeterías, centros comerciales o espacios públicos. Algunas pueden solicitar aceptar términos y condiciones antes de conectarse.
• Acceso previamente guardado: si el dispositivo ya estuvo conectado antes, puede reconectarse automáticamente porque la contraseña quedó almacenada.
• Compartir conexión mediante QR: teléfonos Android y iPhone permiten compartir el acceso a una red sin revelar directamente la contraseña.
Qué hacer si olvidó la contraseña del WiFi
Si olvidó la clave del internet de su hogar, existen varias opciones para recuperarla:
• Revisar la etiqueta del router: muchos equipos incluyen el nombre de la red y la contraseña predeterminada.
• Buscar un dispositivo conectado: celulares o computadoras que ya tienen acceso pueden mostrar o compartir la clave.
• Ingresar al panel del router: mediante direcciones locales como 192.168.0.1 o 192.168.1.1 se puede consultar o modificar la configuración.
• Restablecer el equipo: si no existe acceso, se puede usar el botón "Reset" para volver a la configuración de fábrica y crear una nueva contraseña.
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