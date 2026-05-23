Conectarse sin contraseña y recuperar el WiFi: guía práctica con todo lo que debe saber

Conectarse a una red WiFi sin escribir una contraseña sí es posible en algunos casos específicos. Redes abiertas, accesos guardados previamente o herramientas para compartir conexión permiten acceder a internet sin necesidad de introducir una clave manualmente.

Las formas más comunes son:

• Redes abiertas: no requieren contraseña y suelen encontrarse en aeropuertos, cafeterías, centros comerciales o espacios públicos. Algunas pueden solicitar aceptar términos y condiciones antes de conectarse.

• Acceso previamente guardado: si el dispositivo ya estuvo conectado antes, puede reconectarse automáticamente porque la contraseña quedó almacenada.

• Compartir conexión mediante QR: teléfonos Android y iPhone permiten compartir el acceso a una red sin revelar directamente la contraseña.

Qué hacer si olvidó la contraseña del WiFi

Si olvidó la clave del internet de su hogar, existen varias opciones para recuperarla:

• Revisar la etiqueta del router: muchos equipos incluyen el nombre de la red y la contraseña predeterminada.

• Buscar un dispositivo conectado: celulares o computadoras que ya tienen acceso pueden mostrar o compartir la clave.

• Ingresar al panel del router: mediante direcciones locales como 192.168.0.1 o 192.168.1.1 se puede consultar o modificar la configuración.

• Restablecer el equipo: si no existe acceso, se puede usar el botón "Reset" para volver a la configuración de fábrica y crear una nueva contraseña.

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