Paz anuncia acercamiento con el presidente electo de Chile y plantea mejorar flujos comerciales

Desde el departamento de Oruro, el presidente Rodrigo Paz informó este miércoles que se puso en contacto con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien expresó su intención de mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países, sin dejar de lado la aspiración histórica de Bolivia por una salida soberana al mar.

“Lo llamé y lo felicité, y le dije que quiero sentarme, en nombre del pueblo boliviano, especialmente de los departamentos fronterizos, para hablar y mejorar los flujos comerciales, para que venga mercadería, para que vaya mercadería y para que fluya platita”, afirmó el mandatario.

En la oportunidad, Paz pidió a la población orureña poner atención en la región de Guayaramerín, donde se construye el Puente Binacional Guayaramerín–Guajará Mirim, infraestructura que permitirá que la producción de soya de los estados brasileños de Mato Grosso y Rondônia salga hacia el Pacífico a través de territorio boliviano.

Según explicó, esta carga ingresaría por Beni, pasaría por La Paz, Oruro y se dirigiría a puertos del océano Pacífico, generando un movimiento económico significativo para el país. El presidente indicó que ya realizó visitas a puertos para evaluar cuáles podrían ser utilizados por Bolivia.

No obstante, el mandatario advirtió que esta iniciativa corre el riesgo de verse afectada por eventuales bloqueos de carreteras, tomando en cuenta que el movimiento comercial podría superar los 5.000 millones de dólares.

“Pero ‘Cumpas’, yo sé que es un derecho, lo complicado es que si empieza a moverse $us 3.000, $us 4.000, $us 5.000 millones por Oruro de ida y vuelta, pero un día nos enojamos y bloqueamos, los brasileños van a sacar toda su producción por Perú y ese movimiento económico que puede beneficiar al país, se van a ir por arriba”, apuntó.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto oficial en el que el Gobierno entregó ayuda humanitaria a 22 municipios del departamento de Oruro, afectados por desastres naturales durante la gestión 2025.

