Rodrigo Paz envía un mensaje camino a su posesión en la Asamblea Legislativa

Minutos antes de su posesión oficial como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira envió un mensaje a la nación mientras se dirigía a la Asamblea Legislativa Plurinacional, acompañado de su esposa, en el vehículo presidencial.

El mandatario partió desde su domicilio, ubicado en la zona Sur de La Paz, y recorrió la ciudad rumbo a la Plaza Murillo, donde será investido como presidente Constitucional del Estado en una ceremonia solemne ante el pleno de las cámaras de diputados y senadores.

Durante el trayecto, Paz compartió un saludo con el pueblo boliviano a través de un mensaje grabado:

“Aquí de subida al Parlamento, junto a Vivi, quiero mandarles un cariño, un gran día para toda la patria. Dios los bendiga con mucha fuerza, toda la energía para reconstruir la patria. Un abrazo.”

El mensaje, breve y emotivo, reflejó el tono de unidad y esperanza que marcará el inicio de su gestión. Fuentes cercanas a la Casa Presidencial indicaron que el presidente buscará en su mandato reconstruir el tejido social y económico del país, priorizando la estabilidad institucional y el fortalecimiento de la democracia.

