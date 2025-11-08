TEMAS DE HOY:
Presidente Boric asiste a la investidura de Rodrigo Paz en La Paz, marcando un gesto diplomático histórico

Desde hace 19 años, un presidente chileno no asistía a un cambio de mando en el país.

Naira Menacho

08/11/2025 10:38

Foto: APG.
La Paz, Bolivia

El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó hasta la Plaza Murillo para participar de la toma de mando del presidente Rodrigo Paz Pereira y el vicepresidente Edmand Lara.

El mandatario pasó la alfombra roja, para ingresar hasta la Asamblea Legislativa, lugar donde se desarrollará la investidura.

Con su presencia, Boric marca un hito en las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia.

Desde hace 19 años, un presidente chileno no asistía a un cambio de mando en el país.

El presidente Gabriel Boric llegó a Bolivia el viernes junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente; Aterrizó en La Paz, Bolivia.

Con esto se reafirman los lazos entre ambos países.

 

