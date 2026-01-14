TEMAS DE HOY:
Con Villarroel, Blooming completa sus contrataciones y se enfoca en el clásico ante Oriente

La academia completó su nómina para la temporada y ya se enfoca en el certamen estival, donde enfrentará a Oriente Petrolero y afinará detalles rumbo a la Copa Sudamericana.

Martin Suarez Vargas

14/01/2026 11:38

Izquierda: Moisés Villarroel firmando contrato y a la derecha, jugadores en la pretemporada de la academia. Foto: Redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Blooming dio por cerrado su mercado de incorporaciones con la llegada de Moisés Villarroel. De esta manera, el club cruceño conformó un plantel de 30 jugadores entre refuerzos y futbolistas promovidos desde la cantera, y ahora centra toda su atención en el torneo de verano que comenzará el 1 de febrero.

En este certamen, la academia afrontará una llave de ida y vuelta ante su clásico rival, Oriente Petrolero, con el objetivo de avanzar de fase y ganar rodaje competitivo. El campeonato se disputará bajo la modalidad de playoffs y se extenderá del 29 de enero al 29 de marzo.

El presidente de Blooming, Sebastián Peña, explicó que el torneo será clave dentro de la planificación del club.

“En un torneo de verano donde va a haber playoffs, donde inicien el ida y vuelta de los clásicos, obviamente nosotros vamos a jugar con Oriente Petrolero y vamos a ver cómo se va desarrollando este torneo con el fin de ver los preparativos que va a ser el repechaje de la selección nacional”, señaló.

Peña también destacó que este certamen permitirá al equipo adaptarse al estadio Ramón Aguilera Costas, escenario donde Blooming será local en su primer partido por la Copa Sudamericana frente a San Antonio Bulo Bulo, en busca de un lugar en la fase de grupos.

“Desde luego que sí, hay que aprovechar este torneo para ganar minutos, para ganar ritmo de competición. Esperemos tener un buen rendimiento y que eso sirva de base para lo que va a ser el partido del 4 de marzo”, puntualizó.

 

