Cómputo oficial avanza: ¿Quiénes irían a segunda vuelta para la Gobernación en La Paz?

El cómputo oficial para la elección de gobernador en el departamento de La Paz alcanzó el 40,09% de avance, mostrando una clara ventaja del candidato de Patria Sol, Luis Revilla, quien se posiciona en el primer lugar con el 24,38% de los votos.

Sin embargo, la diferencia con el resto de los candidatos y el porcentaje alcanzado no son suficientes para asegurar una victoria en primera vuelta.

Quién iría a segunda vuelta

Detrás de Revilla se configura un escenario altamente competitivo y fragmentado, con el cómputo al 40.09% Antonio Riveros se encamina para el balotaje:

2do Antonio Riveros (Innovación Humana – IH): 9,56%. Votos 57.264

3ro Andrés Gómez (Venceremos): 8.95% Votos 54.907

4to Ingvar Ellefsen (Alianza Somos La Paz, ASLP) 7.58%

Además, otras fuerzas políticas también concentran porcentajes importantes, lo que refleja una fuerte dispersión del voto.

Condiciones para segunda vuelta

Con estos resultados parciales, se evidencia que ningún candidato alcanza el 50% más uno, ni tampoco el 40% con una diferencia de al menos 10 puntos sobre el segundo, requisitos necesarios para ganar en primera vuelta.

Puede revisar el cómputo en tiempo real en la página: https://computo.oep.org.bo/

En ese contexto, el proceso electoral se encamina hacia una segunda vuelta a realizarse el 19 de abril donde los dos candidatos más votados deberán disputar la gobernación.

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