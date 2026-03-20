El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, realizó este viernes el primer aterrizaje en la nueva pista del aeropuerto Capitán Rojas de Potosí, en el marco de las pruebas técnicas para la puesta en funcionamiento de la infraestructura.

La autoridad inspeccionó los trabajos junto a un equipo técnico, destacando que el proyecto busca fortalecer la conectividad aérea de esa región del país.

Pruebas de aterrizaje y evaluación técnica

El vuelo contó con la participación del gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Juan José Galvarro, además de representantes de Naabol y de la DGAC.

Según el reporte oficial, hace semanas se había realizado un vuelo de aproximación, mientras que en esta jornada se concretaron pruebas de aterrizaje y despegue, verificando las condiciones operativas de la pista.

“Agradezco a los directores de Naabol, DGAC y al gerente de BoA; ustedes pueden observar que se ha hecho un aterrizaje totalmente seguro”, señaló la autoridad durante la inspección.

Proyecto en dos fases

El ministro explicó que la obra se ejecuta en dos etapas, la primera fase consistió en la construcción de la nueva pista, con una meta de 4 kilómetros, de los cuales ya se han completado 2,8 kilómetros. La segunda fase contempló la construcción de la terminal aeroportuaria, para la cual se prevé gestionar financiamiento.

Impulso a la conectividad y al turismo

Zamora destacó que el proyecto forma parte de una política orientada a mejorar la conectividad en el país y potenciar el desarrollo regional.

“Potosí es importante para el desarrollo y turismo de Bolivia”, afirmó.

Asimismo, indicó que este tipo de inspecciones se vienen realizando en distintos aeropuertos del país, entre ellos el aeropuerto de Cobija, el aeropuerto de Guayaramerín, el aeropuerto de San Ignacio de Moxos, el aeropuerto de Tarija, el aeropuerto Jorge Wilstermann, aeropuerto Viru Viru, aeropuerto Internacional El Alto y aeropuerto de Uyuni.

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