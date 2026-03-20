Así llegó Marcelo Arce al Palacio de Justicia para su audiencia por legitimación de ganancias ilícitas

Cerca de las 14:50 de este viernes, Marcelo Arce Mosqueira llegó al Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde enfrenta una audiencia cautelar determinante en el marco de una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

La Fiscalía solicitó la detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola para el hijo mayor del expresidente Luis Arce, quien también es investigado por presuntos hechos de corrupción relacionados con el caso del Fondo Indígena.

De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones cobraron fuerza tras un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que identificó al menos 18 bienes inmuebles y 20 vehículos presuntamente vinculados al acusado. Estos activos se encuentran bajo análisis para establecer si fueron adquiridos con recursos de origen ilícito.

El caso también incluye la detección de movimientos bancarios considerados sospechosos, así como presuntas irregularidades en procesos relacionados con la industrialización del litio. Según reportes difundidos en medios y redes sociales, existirían indicios de que Arce Mosqueira habría influido en decisiones estratégicas del Estado sin contar con atribuciones formales.

Asimismo, se investigan posibles actos de injerencia en la empresa estatal de hidrocarburos, donde, según autoridades de Transparencia, el acusado habría operado dentro de instalaciones institucionales y participado en procesos de contratación presuntamente direccionados.

Durante los allanamientos realizados por la Policía, se incautaron 16.500 dólares, 40.000 bolivianos, una camioneta y un casco con el logotipo de la empresa estatal. De acuerdo con el reporte oficial, Arce Mosqueira incluso habría llegado a hacerse pasar por funcionario de la entidad.

El operativo también derivó en la detención de otras cuatro personas vinculadas al caso, entre ellas un exfuncionario del área de comunicación de la estatal petrolera.

La audiencia de este viernes será clave para definir si el investigado enfrentará el proceso en libertad o bajo detención preventiva.

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