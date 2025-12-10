“Actuó con proporcionalidad”: policías jubilados respaldan al subteniente acusado por el caso Cotapachi

Policías jubilados de Cochabamba salieron este martes a respaldar la actuación del subteniente involucrado en los hechos de Cotapachi. Aseguran que el oficial actuó con proporcionalidad frente a la violencia registrada en la zona y rechazaron la acusación de homicidio que pesa en su contra.

Expresaron su rechazo a la imputación, señalando que el Ministerio Público debe tomar en cuenta las reglamentaciones que rigen el uso de la fuerza en conflictos internos. Además, pidieron evaluar el riesgo y la proporcionalidad antes de sancionar a un efectivo policial.

“Como sector pasivo de la Policía Boliviana en Cochabamba expresamos una enorme preocupación por las últimas determinaciones del Ministerio Público, que acusa a un oficial de homicidio por los enfrentamientos ocurridos en Cotapachi”, indicó el representante del sector.

Denunciaron que el subteniente “ya está siendo juzgado” públicamente y que no se estaría respetando la presunción de inocencia. Recordaron que existen manuales y reglamentos que establecen cómo y cuándo se puede emplear la fuerza, y lamentaron que los efectivos activos deban enfrentar disturbios cada vez más violentos.

“Nuestros camaradas activos sufrieron golpes, secuestros, incluso ataques con dinamita, armas letales y combustible para quemarlos vivos, como se ve en imágenes que circulan en redes sociales. Esto ha indignado profundamente a la familia del verde olivo”, agregaron.

