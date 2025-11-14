Las colosales esculturas "de película" de Ramiro Sirpa aterrizan en Potosí

El escultor boliviano Ramiro Sirpa Mamani, famoso en redes sociales por sus detalladas y gigantescas representaciones de superhéroes, será el plato fuerte en el Festival Internacional de las Culturas 2025 de Potosí. El artista exhibirá una colección de sus obras más grandes y novedosas, incluyendo las que lo catapultaron a la fama viral.

El propio artista confirmó su participación a través de un video de invitación publicado en su cuenta de TikTok, donde posa junto a una escultura de tamaño natural de La Mole (The Thing), uno de los personajes de Los Cuatro Fantásticos.

"Será una bonita exposición y un bonito festival", expresó Sirpa, extendiendo la invitación a la ciudadanía.

Ramiro Sirpa es conocido por el realismo y la imponente escala de sus trabajos, los cuales han acumulado miles de seguidores y millones de reproducciones en sus plataformas digitales.

Entre las obras más virales recientes que se espera formen parte de la muestra destacan:

El Hombre Araña Gigante: Sirpa mostró recientemente el proceso de creación de dos impresionantes esculturas de Spiderman de cinco metros de altura en diferentes poses. Estas figuras, con un acabado y nivel de detalle asombroso, están destinadas a adornar un edificio.

Capitán América: Otro de sus videos más populares exhibe una majestuosa escultura del Capitán América, con el escudo en alto, capturando la esencia heroica del personaje.

La exposición de las colosales creaciones de Ramiro Sirpa se llevará a cabo en el Centro Cultural IV Centenario de Potosí, desde el 15 hasta el 30 de noviembre.

La presencia de Ramiro Sirpa y sus espectaculares superhéroes promete ser uno de los mayores atractivos del Festival, llevando el arte contemporáneo y la cultura pop a los escenarios potosinos.

Mira la programación en Red Uno Play